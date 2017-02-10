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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальной землей в Горноуральском городском округе

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальной землей в Горноуральском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в период с 2009 года по 2014 год комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации округа незаконно распорядился земельными участками, расположенными в пос. Черноисточинск Пригородного района, путем заключения договоров купли-продажи с лицами, в том числе являющимися муниципальными служащими, а также с их близкими родственниками», — говорится в сообщении.



В результате спорные земельные участки в пос. Черноисточинск незаконно выбыли из муниципальной собственности Горноуральского городского округа по цене, в ряде случаев, ниже в 100 раз кадастровой стоимости.



В частности, на основании договора аренды в 2012 году, заключенного между комитетом и заместителем главы администрации Горноуральского городского округа, ему передан земельный участок площадью 2 тыс. кв.м. с разрешенным использованием — для ведения личного подсобного хозяйства. В 2013 году должностное лицо по договору купли-продажи приобрело данный земельный участок стоимостью свыше 156 тыс. руб. за 3,9 тыс. руб.



Аналогичный образом он в 2014 году приобрел земельный участок площадью 678 кв.м. стоимостью 53 тыс. руб. за 1,3 тыс. руб. Спустя непродолжительный период времени оба земельных участка он продал третьим лицам.



По аналогичной схеме земельные участки площадью 1382 кв.м. и 618 кв.м. передавались должностному лицу МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Горноуральского городского округа».



В результате бюджету Горноуральского городского округа был причинен материальный ущерб на сумму свыше 550 тыс. рублей.



Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц администрации Горноуральского городского округа. По материалам надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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