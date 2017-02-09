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За год объем платных медицинских услуг в Свердловской области вырос на 4,3%
9 февраль 2017 (11:59)
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2016. В 2016 году объем платных медицинских услуг в Свердловской области вырос на 4,3% относительно предыдущего периода, следует из данных Свердловскстата.
В номинальном выражении объем предоставленных населению услуг в этой сфере за январь-декабрь 2016 года практически достиг 26 млрд руб.
Кроме того, в прошедшем году вырос объем услуг в сфере физической культуры и спорта — на 4,9%, составив практически 2 млрд руб.
В то же время объем платных санаторно-оздоровительных услуг вырос всего на 0,2% по сравнению с 2015 годом, до 5,8 млрд руб.
В номинальном выражении объем предоставленных населению услуг в этой сфере за январь-декабрь 2016 года практически достиг 26 млрд руб.
Кроме того, в прошедшем году вырос объем услуг в сфере физической культуры и спорта — на 4,9%, составив практически 2 млрд руб.
В то же время объем платных санаторно-оздоровительных услуг вырос всего на 0,2% по сравнению с 2015 годом, до 5,8 млрд руб.
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