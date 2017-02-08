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Приговор екатеринбургскому застройщику Владимиру Воробьеву огласят 20 февраля

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга 20 февраля текущего года будет оглашен приговор застройщику Владимиру Воробьеву, который обвиняется в незаконном строительстве многоэтажных жилых домов на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Согласно обвинительному заключению, В. Воробьев с 2008 года по 28 августа 2015 года, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осуществил незаконную постройку на земельных участках, расположенных на землях ИЖС в Орджоникидзевском районе города. Он построил трехэтажные многоквартирные дома без получения соответствующего разрешения на строительство от администрации Екатеринбурга с последующей государственной регистрацией возведенных домов в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в Свердловской области.



Чтобы реализовать вышеназванные дома, в СМИ были размещены объявления о продаже однокомнатных квартир-студий для дальнейшего заключения с потенциальными покупателями договоров денежного займа либо долевого участия в финансировании строительства жилого дома с целью привлечения от них денежных средств.



Как ранее сообщала пресс-служба Генпрокуратуры РФ, В. Воробьев привлекал для строительства средства граждан взамен отчуждая им доли в земельных участках на праве собственности. Помимо этого, он продавал гражданам квартиры в несуществующих домах. А в пяти домах он продал квартиры в кредит уже после вынесения решения суда о сносе незаконных строений.



Всего от незаконных действий обвиняемого пострадало 437 человек, ущерб которых составил свыше 594 млн руб.



В итоге 61-летнему Владимиру Воробьеву предъявлено обвинение по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном и особо крупном размерах», пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, причинением крупного ущерба» и частям 1, 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере».

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