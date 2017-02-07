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Арбитражный суд признал «ЭнергосбыТ Плюс» виновным в нарушении закона о конкуренции

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области оставил без изменений решение о признании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» виновным в нарушении закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.



Ранее УФАС признала факт нарушения «ЭнергосбыТ Плюс» закона «О защите конкуренции», который выразился во введении полного ограничения режима потребления электроэнергии в отношении эксплуатируемого МУП «КТСК» объекта — котельной «57 квартал».



Не согласившись с решением управления, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области.



Как следует из материалов дела, между «ЭнергосбыТ Плюс» и «КТСК» заключен договор электроснабжения. В «КТСК» поступило уведомление о возможном введении ограничения режима потребления электроэнергии вплоть до полного отключения в связи с имеющейся задолженностью. Было введено частичное ограничение с 23 мая 2015 года по 24 мая 2015 года.



Между тем прекращение подачи электроэнергии на котельную «57 квартал» влечет невозможность МУП «КТСК» оказывать потребителям — жителям Красноуральска — коммунальную услугу «горячее водоснабжение», что является нарушением прав потребителей.



В соответствии с ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.



Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении заявленных «ЭнергосбыТ Плюс» требований.

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