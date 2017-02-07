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Предприниматели Арамили остались без электричества из-за сбитой опоры ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. В Арамили фура сбила опору ЛЭП и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба Облкоммунэнерго.



Деревянный столб практически упал на землю, натянув провода до предела, но электрики успели устранить ЧП до того, как произошло отключение.



«Авария произошла в зоне фидера Вьюхино ПС 110/35/10 Шпагатная. Инцидент зафиксировали четыре камеры видеонаблюдения, установленные у входных групп ближайших предприятий. Нам сообщили об аварии с проходной завода «Солид». На место выехала бригада электромонтеров и необходимая техника — ямобур и длинномер-манипулятор. За 2,5 часа мы линию восстановили», — рассказывает начальник Арамильского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Рустам Хабибрахманов.



На время проведения работ было приостановлено электроснабжение ряда потребителей, в основном юридических лиц, также в зону отключения попало садовое товарищество и детский сад № 6. На следующий день горе-водителя удалось найти. Выяснилось, что он следовал транзитом из Чебаркуля, вез утеплитель. Сейчас идут переговоры о возмещении материального ущерба в размере 10 тыс. руб.

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