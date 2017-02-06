Внутренний туризм: Испытание конкуренцией

Основные игроки туристического рынка сегодня завершают формирование программ на весеннее-летний период. По словам экспертов, главными конкурентами будущего сезона в части объемов турпотока станут Россия и Турция. Пока оба направления продаются неплохо: с одной стороны, туристы за последние годы «распробовали» отечественные курорты, с другой, действует отложенный спрос на турецкое предложение. Однако в ближайшей перспективе внутренние направления может «подвести» несоответствие ценовой политики качеству услуг.События 2015-2016 годов дали хороший толчок развитию внутреннего туризма. Из-за ограничения авиасообщения с Турцией и Египтом, роста курса иностранных валют, а также благодаря взаимодействию государства и турбизнеса России удалось добиться практически стопроцентного заполнения отелей в Крыму и Сочи. Однако сегодня Турция вернулась на рынок и готовится составить конкуренцию внутренним направлениям.«Мы соскучились по россиянам, а они — по нам. Думаем, что в этом году сможем принять рекордное количество гостей из РФ. Вопросы безопасности сегодня решаются оперативно в сотрудничестве с российскими органами. Сервис турецких отелей за это время не ухудшился, скорее, наоборот. Причем многие работают в круглогодичном режиме, есть предложение практически на любой вкус и кошелек. Раннее бронирование уже идет достаточно активно», — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге советник по культуре и туризму при посольстве Турции в Москве Альпер Озкан.Впрочем, по словам заместителя гендиректора, директора по продажам «НТК Интурист» Сергея Толчина, в этом году турецкие курорты вряд ли смогут рассчитывать на рекорд: экономическая ситуация в России еще не стабилизировалась настолько, чтобы объемы турпотока за рубеж достигли докризисного уровня.«Для Турции 2-2,5 млн россиян за 2017 год — вполне реальная цифра. Но и по внутреннему туризму мы не снижаем объемов: из пляжных направлений пользуются популярностью Сочи, Анапа, Крым, из экскурсионных — Москва, Санкт-Петербург, Казань. Продажи идут пока примерно на одинаковом уровне, и сегменты друг другу не мешают», — рассказал эксперт.При этом Сергей Толчин полагает, что внутренние направления пострадают от возвращения Турции в меньшей степени, чем зарубежные, продемонстрировавшие в 2016 году рекордные объемы турпотока при отсутствии привычных для россиян альтернатив.«Есть люди, имеющие льготы на отдых только в России, «дикари», едущие на своих машинах, а также те, у кого нет загранпаспортов, те, кто боится летать, и так далее. Этот сегмент довольно большой, и его внутренние направления не потеряют. Если же брать организованный туризм, подразумевающий чартерные перевозки, здесь возникает конкуренция с другими странами. Но в июле и августе, когда российский юг пользуется наибольшим спросом, Турция менее доступна для наших граждан по цене. Поэтому основная проблема будет не у России, а у других зарубежных направлений, например, Туниса», — пояснил эксперт.Впрочем, есть и более пессимистичные для внутреннего туризма прогнозы. Так, директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова полагает, что в ближайшие год-два отечественным курортам не удастся эффективно конкурировать с Турцией, и они существенно потеряют в объемах турпотока.«У нас продажи на лето идут активно, но по Сочи и Крыму заявок практически нет. За последнее время многие клиенты там побывали, но далеко не все готовы поехать снова. Особенно это касается vip-сегмента. Несмотря на господдержку и несколько прекрасных отелей, Крым ни по инфраструктуре, начиная от аэропорта и заканчивая набережной, ни по сервису пока не дотягивает до Турции. В Сочи ситуация лучше: там большой выбор сетевых отелей, но есть проблемы с сервисом и питанием. Поэтому многие туристы, отдохнувшие на российском юге, в этом году с радостью поедут в Турцию, Арабские Эмираты, на Кипр», — рассказала она.По словам Инны Аверьяновой, здесь сыграют свою роль не только отложенный спрос на поездки за рубеж и прошлогодние впечатления, но и неоправданно высокие цены на отдых в Сочи и Крыму.«Такое впечатление, что предприниматели там хотят ценами лета покрыть весь год. Конечно, эта политика могла дать результаты только при отсутствии конкуренции. В 2017 году в Сочи и Крым поедут в основном те, кто не имеет возможности отправиться на отдых за рубеж и готов к размещению в двух- и трехзвездочных гостиницах», — полагает директор «Инна-тур».Аналогичной позиции по поводу ценовой политики отечественных курортов придерживается и представитель «НТК Интурист».«Российскому бизнесу нужно «вернуться с небес на землю». Сегодня менталитет многих отельеров таков, что они пытаются добиться большей рентабельности не за счет снижения расходов и увеличения эффективности, а за счет повышения цены. Это неверный путь. Здесь нам нужно учиться, в том числе у турок», — отмечает Сергей Толчин.Что касается возможного выхода на российский рынок Египта, по мнению экспертов, летом 2017 года он не оттянет на себя значительную часть турпотока и не составит серьезной конкуренции основным игрокам рынка. Маршруты уже спланированы, самолеты поставлены, и прервать эти цепочки будет затруднительно. Свои позиции данное направление начнет восстанавливать, скорее всего, только к следующей зиме.