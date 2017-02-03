Новости дня
В арбитраж поступил новый иск о банкротстве застройщика ЖК «Первый Николаевский»
3 февраль 2017 (16:35)
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Компания «Екатеринбургпроект» подала иск о банкротстве ООО «Уктусстрой», которое является застройщиком жилого комплекса (ЖК) «Первый Николаевский» в Екатеринбурге. Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.
Отметим, что в суде уже рассматривается требование о банкротстве «Уктусстроя». Иск поступил в октябре 2016 года. Изначально инициатором банкротства выступила мэрия Екатеринбурга, но сейчас в деле рассматривается требование другого кредитора — ООО «УКС групп». Решение по этому иску еще не принято, очередное заседание назначено на 9 февраля.
Проект ЖК «Первый Николаевский» реализуется с 2012 года. Первая очередь комплекса предусматривает возведение 14-этажного и 25-этажного зданий площадью около 40 тыс. кв. м. каждое, второй этап — 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м. Изначально первую очередь планировалось сдать в августе 2015 года, а вторую — в июне 2018 года. Строительство было приостановлено в октябре 2016 года. По данным сайта застройщика, первая очередь ЖК готова на 86%, вторая — на 3%.
Отметим, что в суде уже рассматривается требование о банкротстве «Уктусстроя». Иск поступил в октябре 2016 года. Изначально инициатором банкротства выступила мэрия Екатеринбурга, но сейчас в деле рассматривается требование другого кредитора — ООО «УКС групп». Решение по этому иску еще не принято, очередное заседание назначено на 9 февраля.
Проект ЖК «Первый Николаевский» реализуется с 2012 года. Первая очередь комплекса предусматривает возведение 14-этажного и 25-этажного зданий площадью около 40 тыс. кв. м. каждое, второй этап — 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м. Изначально первую очередь планировалось сдать в августе 2015 года, а вторую — в июне 2018 года. Строительство было приостановлено в октябре 2016 года. По данным сайта застройщика, первая очередь ЖК готова на 86%, вторая — на 3%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура внесла представление директору «Уралэнергостройкомплекса» Игорю Плаксину
- Застройщик ЖК «Первый Николаевский» должен выплатить Сбербанку 1,3 млрд рублей
- Полиция Екатеринбурга не стала возбуждать уголовное дело в отношении застройщика «Первого Николаевского»
- В Екатеринбурге проходят обыски в офисе застройщика ЖК «Первый Николаевский»
- Суд рассмотрит очередной иск о банкротстве генподрядчика ЖК «Первый Николаевский»
Loading...