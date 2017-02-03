Илья Васкецов о новой реальности регионального телеком-рынка

За последние три года стало окончательно ясно, что игроки регионального телеком-рынка существуют в новой реальности, обусловленной логикой развития рынка с одной стороны, а с другой — экономической ситуацией в стране.До 2008 года рынок рос очень быстро, возникающие на нем бизнесы, если взять известную матрицу BCG, были звездами и «дойными коровами». Их обороты и доли год от года увеличивались, а размер затрат на развитие никого существенно не беспокоил. И это несмотря на жесточайшую конкуренцию, возникшую в том числе благодаря государственной политике, направленной на максимальную демонополизацию рынка.В результате на сегодняшний день степень проникновения услуг мобильной и фиксированной связи в домохозяйствах Екатеринбурга невероятно высока. Многие продукты у операторов стали практически идентичными с точки зрения наполнения и качества.В таких условиях потребитель делает выбор, ориентируясь в основном на цену. А это автоматически ведет к серьезной просадке ARPU (средняя выручка на одного пользователя, — прим. ред.), которая за последние 2 года составила порядка 30%.Похожая ситуация складывается и у мобильных операторов. Услуги телефонии не оправдали возложенных на них ожиданий. Несколько лет назад у операторов были большие надежды на так называемый triple play, триединство услуг ШПД (широкополосный доступ, — прим. ред.), телевидения и телефонии для частных клиентов. Сейчас очевидно, что этот маркетинговый ход не оправдал ожиданий. Людям не интересно и не нужно подходить к домашнему телефону, когда на диване рядом с ними лежит смартфон с дешевым безлимитным тарифом, а на планшете открыт скайп. В большей степени можно рассчитывать на развитие конвергенции услуг фиксированного ШПД, включая телевидение, и голосовой связи. Фиксированная телефонная связь в формате IP-телефонии остается востребованной, в основном в сегменте b2b.Из всех услуг лучше всего чувствует себя цифровое телевидение, но в основном за счет развития нового формата телесмотрения. В отличие от фонового телесмотрения (смотрю то, что показывают), фокусный формат (смотрю что хочу, в любом месте и в любое время) сегодня становится все более и более востребованным. Многие абоненты уже не могут обходиться без IPTV и дополнительных видеосервисов, таких, как video on demand, time shift и других, а также без возможности просмотра контента с любого устройства. Поэтому операторы, как крупные, так и небольшие, делают ставку на развитие этих технологий.Все эти отраслевые моменты сегодня накладываются на экономические проблемы в стране, которые в наибольшей степени проявились в период 2014-2015 года. Высокая волатильность рубля и общее сокращение доходов во многих домохозяйствах изменили потребительское поведение. Потребитель стал экономить: переходить на более низкие тарифы, не сразу возобновлять подключение к интернету после летних каникул или его блокировки за неоплату в начале нового месяца. При этом фиксированный доступ к ШПД сегодня испытывает серьезное конкурентное давление со стороны активно развивающихся 3-4G технологий передачи данных. Жертвой экономии стал и сегмент b2b. Но здесь, в отличие от b2c, длительное ограничение пользования услугами или отказ от них являются результатом фактического прекращения деятельности компаний. Пострадала и затратная часть операторов. Полноценного импортозамещения телеком-оборудования в России так и не произошло. Большая его часть по-прежнему приобретается в валютной зоне, тогда как услуги операторы реализуют в рублях, и этот разрыв также негативно влияет на их маржинальность.Лицо рынка меняется. Быстрой динамики роста традиционных телеком-бизнесов в 15-30% в год больше не будет, это время однозначно закончилось. По итогам 2016 года основные игроки покажут рост в 0-5%. Поэтому работа по поддержанию операционной эффективности для игроков рынка из эпизодически возникающей задачи превращается в дело стратегической важности. Телеком-бизнесы сегодня по той же матрице BCG уже не «звезды», а в основном «дойные коровы», их нужно всячески оберегать и контролировать, чтобы не стало хуже.В последний год наблюдается тенденция существенного снижения массового строительства сетей в жилых районах. По крайней мере, в крупных городах. Модель бизнеса, существовавшая последние 20 лет, при которой оператор строит сеть, оказывает через нее услуги связи, извлекает прибыль и начинает строительство в следующем районе, перестанет эффективно работать. Проникновение сетей в домохозяйствах уже настолько высоко, что никому нет смысла ставить пятый или седьмой по счету распределительный стояк в подъезде, рассчитывая в лучшем случае на долю абонентов в 10-15%, обусловленную количеством конкурентов в подъезде и проникновением услуги.