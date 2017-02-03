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Возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате работникам «Уральской производственной компании»
3 февраль 2017 (10:57)
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. В Полевском возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы работникам ООО «Уральская производственная компания». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что за период работы с июня по сентябрь 2016 года перед 77 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 4 млн руб. Предприятие осуществляло деятельность, при этом заработная плата работникам выплачивалась не в полном объеме.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».
Кроме того, ранее прокуратура направила в суд 69 заявлений о вынесении судебных приказов в пользу работников о взыскании задолженности по зарплате. Суд вынес решение об удовлетворении требований прокуратуры.
По постановлению прокурора ООО «Уральская производственная компания» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», предприятие оштрафовано.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что за период работы с июня по сентябрь 2016 года перед 77 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 4 млн руб. Предприятие осуществляло деятельность, при этом заработная плата работникам выплачивалась не в полном объеме.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».
Кроме того, ранее прокуратура направила в суд 69 заявлений о вынесении судебных приказов в пользу работников о взыскании задолженности по зарплате. Суд вынес решение об удовлетворении требований прокуратуры.
По постановлению прокурора ООО «Уральская производственная компания» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», предприятие оштрафовано.
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