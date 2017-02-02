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На станции Калюткино в Свердловской области сошли с рельсов семь вагонов с углем

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В Свердловской области на железнодорожной станции Калюткино в ночь на 2 февраля произошел сход семи вагонов с углем, без опрокидывания. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



Железнодорожный состав следовал по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург. На месте происшествия работают два восстановительных поезда.



По сообщению пресс-службы Свердловской железной дороги (СвЖД), сход вагонов произошел 2 февраля в 01.13 местного времени. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет.



В связи с происшествием на 52 минуты задержан пассажирский поезд № 89 сообщением Петропавловск — Москва.



На СвЖД работает оперативная комиссия по расследованию причин произошедшего.

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