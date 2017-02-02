Новости дня
На станции Калюткино в Свердловской области сошли с рельсов семь вагонов с углем
2 февраль 2017 (09:37)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В Свердловской области на железнодорожной станции Калюткино в ночь на 2 февраля произошел сход семи вагонов с углем, без опрокидывания. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Железнодорожный состав следовал по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург. На месте происшествия работают два восстановительных поезда.
По сообщению пресс-службы Свердловской железной дороги (СвЖД), сход вагонов произошел 2 февраля в 01.13 местного времени. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет.
В связи с происшествием на 52 минуты задержан пассажирский поезд № 89 сообщением Петропавловск — Москва.
На СвЖД работает оперативная комиссия по расследованию причин произошедшего.
Железнодорожный состав следовал по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург. На месте происшествия работают два восстановительных поезда.
По сообщению пресс-службы Свердловской железной дороги (СвЖД), сход вагонов произошел 2 февраля в 01.13 местного времени. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет.
В связи с происшествием на 52 минуты задержан пассажирский поезд № 89 сообщением Петропавловск — Москва.
На СвЖД работает оперативная комиссия по расследованию причин произошедшего.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Состав с углем сошел с рельсов в Челябинской области
- СвЖД: В Кушве сошли с рельсов шесть, а не пять вагонов
- Число аварий на СвЖД растет
- В Красноуфимске сошли с рельсов 6 вагонов с углем
- Электровоз и пять вагонов сошли с рельсов на перегоне Кузьма-Бородулино Свердловской железной дороги
Loading...