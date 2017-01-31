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В Екатеринбурге изъято и уничтожено 2,7 тыс. кг санкционной продукции

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Сотрудники Россельхознадзора, таможни и ФСБ сегодня изъяли и уничтожили в Екатеринбурге 2 тыс. 757 кг плодоовощной продукции.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, в ходе рейда на овощебазе № 4 на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в РФ продукция. На коробках с пекинской капустой (1 тыс. 134 кг) и яблоками (180 кг) находилась маркировка, указывающая страну происхождения — Польшу. Согласно этикеткам, наклеенным на коробки с грушами (1 тыс. 20 кг), продукция поступила из Гвинеи и пересекла границу Республики Беларусь, что является нарушением.



Также в складе находилась цветная капуста в количестве 423 кг неизвестного происхождения, так как этикетки с тары были сорваны, а документы, подтверждающие страну происхождения продукции, не были предоставлены инспекторам.



Вся вышеперечисленная продукция была уничтожена.



Это первый в этом году рейд, закончившийся для управления Россельхознадзора по Свердловской области изъятием и уничтожением продукции, к которой применяются специальные экономические меры.



Напомним, что в 2016 году сотрудники надзорного органа изъяли и уничтожили более 43 т плодоовощной продукции.

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