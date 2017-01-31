Новости дня

В Екатеринбурге из горевшего КРК «Уралец» было эвакуировано более 200 человек

УрБК, Москва, 31.01.2017. В Екатеринбурге удалось локализовать пожар в КРК «Уралец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«По уточненной информации на площади 120 кв. м. на втором этаже в помещении фитнес-клуба горит душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены на уровне 2-го этажа. Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 205 посетителей и сотрудников», — говорится в сообщении.



В 13.42 пожар в культурно-развлекательном центре «Уралец» был локализован. Тушение пожара продолжается, задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: