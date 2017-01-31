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«ВКонтакте» требует от Double Data и НБКИ прекратить применять данные пользователей для продажи своих услуг

УрБК, Москва, 31.01.2017. ООО «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), требуя обязать их прекратить применять открытые данные пользователей для продажи своих услуг.



Как сообщает «Коммерсантъ», за нарушение исключительных прав социальная сеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию — по одному рублю.



Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «ВКонтакте». Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть «ВКонтакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.



Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает претензии «ВКонтакте» способом конкурентной борьбы, напоминая, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. По его мнению, если пользователь сделал данные открытыми — «это его право, и никто не должен монополизировать их использование».



Социальный скоринг, то есть анализ информации из профиля, фото и статусов друзей для составления портрета клиента, используют многие компании и банки в мире. Есть и крупные онлайн-проекты, которые занимаются этим: например, Lenddo, работающий в 20 странах мира и анализирующий данные из Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo и Twitter. Используют такие разработки и в России — к примеру, проекты «Вдолг.ру» и Moneyman.



«ВКонтакте» поднял важный для интернет-индустрии вопрос, который нуждается в глубочайшей проработке и отраслевом обсуждении, считают в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ). «Правовые последствия непродуманного решения для индустрии куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Это дело может создать юридический прецедент, который способен похоронить в стране множество перспективных Big Data-решений», — опасаются во ФРИИ.

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