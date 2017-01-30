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Бондарчука обвинили в «накрутке рейтинга»

Пользователи сети раскритиковали фантастический фильм «Притяжение» российского режиссера Федора Бондарчука. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



В Twitter появилось множество негативных и ироничных комментариев, посвященных сюжету и основной идее киноленты. «Почему бы не снять о том, как русское быдло сражается с пришельцами? Об этом и не только в фильме «Притяжение», — отметил один из них.



Один из посетителей Pikabu даже обвинил создателей картины в накрутке рейтинга картины на Кинопоиске, заметив, что аккаунты поставивших фильму высший балл людей были зарегистрированы в один день, а других лент, кроме «Притяжения», они не оценивали. «Дата регистрации сегодня, оценка 10 баллов лишь одному фильму. Как же людей поразил это шедевр, раз они побежали регистрироваться на Кинопоиске?» — поинтересовался он.



Несмотря на это, среди пользователей соцсетей нашлись и те, кому фильм понравился. «Притяжение» это просто потрясающий фильм. Заставляет задуматься о том, что делают люди», — написала Nazarova_26.

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