Структурные проблемы свердловской экономики

В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) и членов регионального правительства. Участники мероприятия обсудили проблемы, которые тормозят экономическое развитие Среднего Урала. Если их не удастся решить, то будущее региона окажется под большим вопросом.Одна из ключевых проблем свердловской экономики — низкая доля местных товаров на прилавках магазинов.«Товарооборот Среднего Урала составляет более 1 трлн руб. 10 млрд руб. мы тратим на покупку стройматериалов. Из них только 5-7% производят на территории Свердловской области. 20 млрд руб. мы расходуем на приобретение обуви. Только 2% выпускаем в нашем регионе. 50 млрд тратим на одежду. Из них 5-7% производят на Среднем Урале. В сегменте продуктов питания доля местных товаров составляет всего 30-40%», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.По его словам, на сегодняшний день свердловские предприятия практически полностью потеряли свой собственный рынок. С одной стороны, это серьезно тормозит экономическое развитие региона. С другой, может стать драйвером роста при благоприятном стечении обстоятельств.Еще одной проблемой свердловской экономики является устаревшая структура производства.«За последние 10 лет доля высокотехнологичного сектора на Среднем Урале сократилась. Сейчас она составляет всего 5%. Доля традиционных отраслей (низкотехнологичная и среднетехнологичная промышленность), напротив, увеличилась. Соответственно, можно говорить о многоукладности экономики УрФО, в частности, Свердловской области. Дело в том, что на уровне РФ спектр высоких технологий достаточно высок. На уровне регионов возможности сужаются. Это приводит к тому, что мы не можем развивать только высокотехнологичные производства. Нам приходится поддерживать традиционные секторы экономики для того, чтобы поддерживать социальную стабильность и занятость. В условиях ресурсных ограничений это приводит к замедлению темпов роста», — заявила исполняющая обязанности директора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.В настоящее время в структуре экономики Свердловской области преобладают машиностроение, металлургия, химическая и оборонная промышленность. Никаких изменений за последние десять лет не произошло.Как отметил президент УТПП Андрей Беседин, каждый год у Свердловской области меняется топ-3 крупнейших торговых партнеров. К примеру, в 2015 году второе место занимал Азербайджан. В текущем году внешнеторговый оборот с этой страной рухнул. Зато на второе место неожиданно для многих прорвался Алжир. Это связано с исполнением контрактов на поставки военной техники. После отгрузки вооружений торговля этой страной в будущем также практически полностью прекратится.«Это наша «ахиллесова пята». Сегодня мы торгуем с той или иной страной, завтра — не торгуем или торгуем, но в гораздо меньших объемах. На это влияет и политическая ситуация, в частности, конкуренция с нашим главным оппонентом на мировой арене. Сейчас у нас в топ-3 находятся США, Алжир, Нидерланды. Все три страны вызывают большие вопросы», — полагает Андрей Беседин.В настоящее время у Свердловской области нет стабильного пула внешнеторговых партнеров. Это создает большие проблемы для экспортоориентированных предприятий.Советник генерального директора «НПО автоматики» Леонид Шалимов рассказал, что свердловские оборонные предприятия оказались не готовы к курсу правительства РФ на конверсию производства.«Президент РФ заявил, что с 2017 года уровень гособоронзаказа начнет снижаться, поэтому оборонные предприятия должны расширять выпуск гражданской продукции. Конечно, оборонно-промышленный комплекс — это заводы, которые могут выпускать все, что угодно. Однако по факту многие предприятия абсолютно не продвинулись в этом направлении. Выпуск гражданской продукции — это совершенно новые отношения с рынком, другая психология разработчиков, другая экономика. Как вы знаете, большинство оборонных предприятий принадлежат государству, поэтому вынуждены работать в рамках ФЗ-223. Это приводит к потере темпов конверсии. Конкурсные процедуры в рамках этого закона надо отменить. В противном случае гражданская продукция оборонных предприятий останется неконкурентоспособной», — полагает Леонид Шалимов.По его мнению, конструкторы и разработчики, которые работают на оборонных заводах, ментально не готовы придумывать новую гражданскую технику. К примеру, они привыкли использовать исключительно российскую элементную базу. Многие конструктора просто не умеют работать с электронной документацией и 3D технологиями. При разработке гражданской продукции это необходимо.Таким образом, Свердловская область столкнулась с серьезными вызовами, которые сдерживают развитие экономики региона. Все это увеличивает риски дальнейшего технологического отставания. Пока никаких предпосылок для решения этих комплексных проблем нет, поэтому высока вероятность, что Средний Урал не сможет совершить качественный рывок в своем развитии.