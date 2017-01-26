Условные звезды свердловских отелей

С 1 января вступил в силу закон, согласно которому гостиницы городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года, должны пройти классификацию по количеству звезд. Между тем несколько десятков средств размещения в Свердловской области этого еще не сделали. Некоторые из них понимают обоснованность установленных законом требований, но надеются сэкономить и избежать наказания. Другие же по-прежнему считают инвестиции в звезды нерациональным вложением средств.По данным Уральского центра экспертизы услуг, на сегодняшний день в Екатеринбурге около 30 средств размещения не подтвердили свое соответствие требованиям закона о подготовке и проведении ЧМ-2018. В Свердловской области таких гостиниц порядка 60.«В основном не прошли классификацию хостелы, которые до последнего момента не знали, продолжат ли они вообще работу на рынке, и открывшиеся вновь или после ремонта отели. В большинстве случаев тормозят процесс собственники, которые не хотят тратить лишние деньги и надеются, что наказание их минует», — отмечает руководитель центра Нина Мартинсон.Впрочем, эксперты отмечают, что сама процедура классификации не разорительна даже для небольших гостиниц, тем более что можно найти экспертную организацию, устраивающую по цене, за пределами региона. Однако здесь кроется другая опасность: подобные компании зачастую присваивают звезды по формальным признакам, без выезда на место и тщательного анализа.«В Екатеринбурге ситуация выглядит неплохо, но некоторые областные хостелы совершенно не следят за санитарным состоянием и качеством услуг. Однако они выходят на классификацию и получают категорию, обращаясь, в частности, в экспертные организации Санкт-Петербурга, которые обслуживают всех. Нас они боятся, потому что мы указываем на недостатки и требуем их устранения», — пояснила Нина Мартинсон.Еще одна проблема, по мнению участников рынка, состоит в том, что большинству гостиниц мало пройти классификацию — нужно получить определенное количество звезд. От этого зависят цены на услуги и привлекательность для клиентов.«Желание попасть в определенную категорию зачастую приводит отельеров к значительным затратам. Им приходится следовать критериям той или иной звездности, которые бывают нечеткими и не всегда выглядят актуальными. Насчет целесообразности этих вложений отельеры до сих пор расходятся во мнениях», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Дело в том, что, по мнению участников рынка, скомпенсировать затраты непосредственно за счет роста турпотока во время ЧМ гостиницы не смогут. Поэтому подобные инвестиции имеют смысл только в перспективе — как фактор конкурентной борьбы.«За период чемпионата деньги, вложенные в подготовку к нему, конечно, не «отобьются». Даже если отели будут две недели работать с полной загрузкой, они ограничены количеством мест и фиксированной ценой. Поэтому выполнение требований к подготовке можно рассматривать только как инвестиции в будущее, которые позволят в дальнейшем успешно конкурировать на рынке», — рассказала независимый эксперт-аналитик Марина Пичугина.Между тем многие отельеры убеждены, что существующая система звезд несовершенна и противоречит передовым мировым тенденциям. Поэтому инвестировать в нее нет смысла.«Хотя приведение услуг к единым стандартам необходимо, критерии должны быть иными. Поэтому классификация — это точно не «шаг в будущее», и для гостиниц во многом является лишней нагрузкой. Особенно это касается Екатеринбурга, где в основе бизнеса лежит деловой туризм. Гостям нужны комфортные номера и качественное питание, а наличие бассейнов и спа имеет небольшое значение. Эти моменты система сегодня не учитывает», — отметил Михаил Мальцев.Таким образом, эксперты отмечают, что говорить о завершении классификации свердловских отелей пока рано. Впрочем, сегодня наказания за ее непрохождение законом не предусмотрено. В настоящее время в Госдуме находится проект поправок, предлагающий срок введения таких санкций в 11 регионах ЧМ отложить до 1 марта, но ужесточить штрафы за отсутствие заезд. Возможно, только после вступления этих изменений в силу подготовка средств размещения к ЧМ-2018 в регионе будет окончена.