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Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 59 коп.
26 январь 2017 (16:39)
УрБК, Москва, 26.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 27 января. Курс долл. США вырос на 48,67 коп., до 59,63 руб. Курс евро повысился на 59,94 коп., составив 64,02 руб.
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