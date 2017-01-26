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В Ирбите бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты 1 млн рублей налогов
26 январь 2017 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Ирбитский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего местного предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с физического лица».
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, в период с января 2012 года по апрель 2015 года подозреваемый, занятый в сфере строительства, купли-продажи строительных материалов, сдачи в аренду объектов недвижимости, уклонился от уплаты налогов с физического лица на общую сумму более 1 млн руб. Данный факт был выявлен в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговых органов.
В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Предпринимаются меры для установления имущества подозреваемого, на которое в дальнейшем может быть наложен арест в целях обеспечения последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе указанным преступлением.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, в период с января 2012 года по апрель 2015 года подозреваемый, занятый в сфере строительства, купли-продажи строительных материалов, сдачи в аренду объектов недвижимости, уклонился от уплаты налогов с физического лица на общую сумму более 1 млн руб. Данный факт был выявлен в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками налоговых органов.
В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Предпринимаются меры для установления имущества подозреваемого, на которое в дальнейшем может быть наложен арест в целях обеспечения последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе указанным преступлением.
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