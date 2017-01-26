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У 16-летнего спортсмена случился инфаркт

У 16-летнего воспитанника детско-юношеской спортивной школы № 1 города Белогорск Амурской области случился инфаркт. Об этом сообщается на сайте администрации населенного пункта.



Инцидент произошел 25 января. Учащемуся (его имя не указывается) стало плохо во время занятий в секции легкой атлетики. Тренер вызвал скорую, приехавшие врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое, оказали ему экстренную помощь и доставили в реанимацию.



«Установлен диагноз: серьезная сердечная патология. На практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте для нас он является крайней редкостью. На моей практике это вообще первый случай», — заявил главврач Белогорской больницы Андрей Рудь.

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