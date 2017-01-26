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Реальные доходы жителей РФ в 2016 году снизились на 5,9%
26 январь 2017 (09:26)
УрБК, Москва, 26.01.2017. Реальные располагаемые доходы россиян (средства, которые остаются в распоряжении человека после обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2016 году уменьшились на 5,9% по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат, при этом в декабре показатель снизился в годовом выражении — на 6,1%, но вырос в месячном — на 50,5%.
В 2015 году падение реальных доходов составило 3,2% к 2014 году (показатели за 2014 и 2015 годы рассчитывались без учета Крыма и Севастополя), причем в декабре зафиксирован рост на 4,9% в годовом выражении и на 50,6% — в месячном.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат, при этом в декабре показатель снизился в годовом выражении — на 6,1%, но вырос в месячном — на 50,5%.
В 2015 году падение реальных доходов составило 3,2% к 2014 году (показатели за 2014 и 2015 годы рассчитывались без учета Крыма и Севастополя), причем в декабре зафиксирован рост на 4,9% в годовом выражении и на 50,6% — в месячном.
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