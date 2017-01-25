Новости дня
В Екатеринбурге у неплательщика налогов арестовали Toyota Land Cruiser Prado
25 январь 2017 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали элитный внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 150 по причине невозмещения его владельцем имущественного вреда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
По данным ведомства, гражданин не выплатил инспекции Федеральной налоговой службы РФ около 4 млн 300 тыс. руб.
Путем проведения розыскных мероприятий было выявлено местонахождение транспортного средства, которым владеет неплательщик. Судебные приставы Ленинского района Екатеринбурга наложили арест на имущество должника, изъятый автомобиль передан на ответственное хранение специализированной организации.
«Таким образом, государственный бюджет пополнится в размере, превышающем 4 млн руб.», — поясняют в пресс-службе.
По данным ведомства, гражданин не выплатил инспекции Федеральной налоговой службы РФ около 4 млн 300 тыс. руб.
Путем проведения розыскных мероприятий было выявлено местонахождение транспортного средства, которым владеет неплательщик. Судебные приставы Ленинского района Екатеринбурга наложили арест на имущество должника, изъятый автомобиль передан на ответственное хранение специализированной организации.
«Таким образом, государственный бюджет пополнится в размере, превышающем 4 млн руб.», — поясняют в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- У жителя Екатеринбурга за долг в 500 тыс. рублей арестовали Toyota Land Cruiser 200
- В Екатеринбурге судебные приставы за долги изъяли у горожанина Hyundai Tucson
- Toyota подняла цены на свои автомобили до 10%
- Toyota подняла цены на свои автомобили до 10%
- Концерн Toyota отзывает из России около 5 тыс. Lexus GX460 и Toyota Land Cruiser Prado
Loading...