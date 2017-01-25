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В Екатеринбурге у неплательщика налогов арестовали Toyota Land Cruiser Prado

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали элитный внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 150 по причине невозмещения его владельцем имущественного вреда. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



По данным ведомства, гражданин не выплатил инспекции Федеральной налоговой службы РФ около 4 млн 300 тыс. руб.



Путем проведения розыскных мероприятий было выявлено местонахождение транспортного средства, которым владеет неплательщик. Судебные приставы Ленинского района Екатеринбурга наложили арест на имущество должника, изъятый автомобиль передан на ответственное хранение специализированной организации.



«Таким образом, государственный бюджет пополнится в размере, превышающем 4 млн руб.», — поясняют в пресс-службе.

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