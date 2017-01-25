Новости дня

Суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего замглавы МУГИСО Константина Никанорова

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из-под домашнего ареста бывшего заместителя главы МУГИСО Константина Никанорова.



Как сообщили УрБК в пресс-службе суда, решение об изменении меры пресечения в отношении чиновника было принято 24 января.



«Суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом бывшего заместителя главы МУГИСО», — пояснили в пресс-службе.



Напомним, что Константин Никаноров проходит фигурантом по уголовному делу о взяточничестве в МУГИСО. Обвинения также предъявлены главе ведомства Алексею Пьянкову и его заместителю Артему Богачеву. В ходе расследования уголовного дела ставка Константина Никанорова в министерстве была сокращена, и он потерял должность.



Министр и его заместители были задержаны в апреле 2016 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, руководству МУГИСО через посредников передали взятки на общую сумму 31,5 млн руб. Деньги чиновники получили за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости.



В июне 2016 года суд освободил министра из СИЗО, изменив ему меру пресечения на домашний арест. 24 октября того же года было удовлетворено ходатайство защиты Алексея Пьянкова об его освобождении под залог в сумме 2 млн руб.



14 августа 2016 года Ленинский суд Екатеринбурга сменил меру пресечения Артему Богачеву на домашний арест. А 24 января 2017 года суд принял решение об его освобождении под залог в размере 1 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: