Статьи
Отложенное банкротство
24 январь 2017 (17:11)
Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» добился отмены постановления о взыскании с компании 1,4 млрд руб. в пользу одного из бывших акционеров и возобновляет работу в штатном режиме. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту попытки незаконно завладеть акциями «Вентпрома». Общая сумма ущерба, нанесенного собственникам предприятия, может исчисляться сотнями миллионов рублей.
23 января 2017 года Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление 17-го Арбитражного апелляционного суда о компенсации ООО «Гросс» и его директору Владимиру Макарову более 1,4 млрд руб. упущенной выгоды и ущерба, причиненного в 2003 году.
Тогда завод назывался ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Венкон», более половины его акций принадлежали ООО «Гросс». По некоторым данным, в какой-то момент управление предприятием перешло к участнику ОПС «Уралмаш» Владиславу Костареву, который обанкротил предприятие и перепродал его активы по стоимости ниже рыночной «Вентпрому».
«Незаконный и необоснованный судебный акт отменен, исполнительное производство будет прекращено, никаких арестов на счетах завода не будет. Соответственно, завод может функционировать в обычном режиме», — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге адвокат Василий Богданов.
Теперь компанию ждет новое судебное разбирательство, однако юрист уверен в победе. Во-первых, сроки давности по подобным искам уже вышли. Во-вторых, предъявлять их ОАО «АМЗ «Вентпром» безосновательно, поскольку оно было создано позже 2003 года. Более того, руководство ООО «Гросс» еще в 2003 году знало о нарушении своих прав, но никаких действий для защиты не приняло, по непонятным причинам активизировавшись только сейчас, пояснил В. Богданов.
Зато снятие ареста со счетов акционерного общества позволит в самое ближайшее время разрешить другой спор — иск ООО «Вестстрой» с требованием признать ОАО «АМЗ «Вентпром» банкротом из-за долга в 1,88 млн руб. за неоплату строительства забора. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области в конце октября 2016 года.
По словам заместителя генерального директора предприятия Павла Вяткина, руководство АМЗ «Вентпром» сразу после вчерашнего судебного решения связалось с ООО «Вестстрой». Данный вопрос будет решен мировым соглашением уже в ближайшее время.
Решилась и судьба сотрудников предприятия. Планировалось, что все 500 работников ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» будут сокращены из-за долга в 1,4 млрд руб. перед предыдущим директором предприятия. Извещения о планируемом сокращении артемовцы начали получать в начале октября 2016 года. Об этом коллектив завода даже сообщил в открытом письме руководству страны, региона и города.
«В ближайшее время мы отзовем тот приказ, который касается увольнения работников. Никакого увольнения не будет», — подчеркнул П. Вяткин.
Как сообщила журналистам председатель правления общественного движения «За ВЕНТПРОМ!» Елена Катырева, получив извещения о надвигающемся сокращении, самостоятельно уволились только три сотрудника. Найти работу в Артемовском не так-то просто, поэтому после сокращения коллектив предприятия рисковал в полном составе оказаться на бирже труда. А на 500 работников приходится около 800 детей, которых нужно кормить.
Теперь «у всех хорошее рабочее настроение», груз неопределенности снят. Руководство же строит планы на будущее. На ближайшие три месяца заказы есть, но существуют и отложенные контракты.
И это при том, что ОАО «АМЗ «Вентпром» — единственный в России разработчик и производитель осевых вентиляторов большой размерности и мощности. Продукция предприятия не имеет отечественной альтернативы, в том числе это вентиляторы для шахт и метрополитена. У завода есть представительства в Германии, Великобритании, Чехии, Иране, Индии. Среднегодовая выручка «Вентпрома» составляет 1,5-2 млрд руб.
«Наиболее ожидаемые заказчики сегодня — это Московский метрополитен, АО «Апатит», ПАО «Уралкалий». На том же «Апатите» мы уже реализовали миллиардный проект, сейчас они ждут разрешения ситуации, чтобы поставить еще более крупные вентиляторы. Такое оборудование в мире делают только четыре компании, в том числе наша», — сообщил П. Вяткин.
Отложенные контракты принесли предприятию убытки, недополученную прибыль. Руководители АМЗ «Вентпром» еще не приступали к конкретным подсчетам, но на вскидку говорят о сотнях миллионов рублей. При этом, по словам Павла Вяткина, возбуждено уголовное дело о попытке незаконного завладения акциями предприятия.
УрБК будет следить за развитием событий.
23 января 2017 года Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление 17-го Арбитражного апелляционного суда о компенсации ООО «Гросс» и его директору Владимиру Макарову более 1,4 млрд руб. упущенной выгоды и ущерба, причиненного в 2003 году.
Тогда завод назывался ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Венкон», более половины его акций принадлежали ООО «Гросс». По некоторым данным, в какой-то момент управление предприятием перешло к участнику ОПС «Уралмаш» Владиславу Костареву, который обанкротил предприятие и перепродал его активы по стоимости ниже рыночной «Вентпрому».
«Незаконный и необоснованный судебный акт отменен, исполнительное производство будет прекращено, никаких арестов на счетах завода не будет. Соответственно, завод может функционировать в обычном режиме», — рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге адвокат Василий Богданов.
Теперь компанию ждет новое судебное разбирательство, однако юрист уверен в победе. Во-первых, сроки давности по подобным искам уже вышли. Во-вторых, предъявлять их ОАО «АМЗ «Вентпром» безосновательно, поскольку оно было создано позже 2003 года. Более того, руководство ООО «Гросс» еще в 2003 году знало о нарушении своих прав, но никаких действий для защиты не приняло, по непонятным причинам активизировавшись только сейчас, пояснил В. Богданов.
Зато снятие ареста со счетов акционерного общества позволит в самое ближайшее время разрешить другой спор — иск ООО «Вестстрой» с требованием признать ОАО «АМЗ «Вентпром» банкротом из-за долга в 1,88 млн руб. за неоплату строительства забора. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области в конце октября 2016 года.
По словам заместителя генерального директора предприятия Павла Вяткина, руководство АМЗ «Вентпром» сразу после вчерашнего судебного решения связалось с ООО «Вестстрой». Данный вопрос будет решен мировым соглашением уже в ближайшее время.
Решилась и судьба сотрудников предприятия. Планировалось, что все 500 работников ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» будут сокращены из-за долга в 1,4 млрд руб. перед предыдущим директором предприятия. Извещения о планируемом сокращении артемовцы начали получать в начале октября 2016 года. Об этом коллектив завода даже сообщил в открытом письме руководству страны, региона и города.
«В ближайшее время мы отзовем тот приказ, который касается увольнения работников. Никакого увольнения не будет», — подчеркнул П. Вяткин.
Как сообщила журналистам председатель правления общественного движения «За ВЕНТПРОМ!» Елена Катырева, получив извещения о надвигающемся сокращении, самостоятельно уволились только три сотрудника. Найти работу в Артемовском не так-то просто, поэтому после сокращения коллектив предприятия рисковал в полном составе оказаться на бирже труда. А на 500 работников приходится около 800 детей, которых нужно кормить.
Теперь «у всех хорошее рабочее настроение», груз неопределенности снят. Руководство же строит планы на будущее. На ближайшие три месяца заказы есть, но существуют и отложенные контракты.
И это при том, что ОАО «АМЗ «Вентпром» — единственный в России разработчик и производитель осевых вентиляторов большой размерности и мощности. Продукция предприятия не имеет отечественной альтернативы, в том числе это вентиляторы для шахт и метрополитена. У завода есть представительства в Германии, Великобритании, Чехии, Иране, Индии. Среднегодовая выручка «Вентпрома» составляет 1,5-2 млрд руб.
«Наиболее ожидаемые заказчики сегодня — это Московский метрополитен, АО «Апатит», ПАО «Уралкалий». На том же «Апатите» мы уже реализовали миллиардный проект, сейчас они ждут разрешения ситуации, чтобы поставить еще более крупные вентиляторы. Такое оборудование в мире делают только четыре компании, в том числе наша», — сообщил П. Вяткин.
Отложенные контракты принесли предприятию убытки, недополученную прибыль. Руководители АМЗ «Вентпром» еще не приступали к конкретным подсчетам, но на вскидку говорят о сотнях миллионов рублей. При этом, по словам Павла Вяткина, возбуждено уголовное дело о попытке незаконного завладения акциями предприятия.
УрБК будет следить за развитием событий.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Возбуждено уголовное дело по факту попытки завладеть акциями завода «Вентпром»
- Рассмотрение вопроса о банкротстве артемовского завода «Вентпром» отложено до февраля
- Губернатор Свердловской области пообещал сохранить завод «Вентпром» в Артемовском
- «Вентпром» попал в турбулентность
- Коллектив завода «Вентпром» написал открытое письмо президенту РФ
Loading...