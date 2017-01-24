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Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 31 коп.

24 январь 2017 (15:13)

УрБК, Москва, 24.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января. Курс долл. США снизился на 28,66 коп., до 59,21 руб. Курс евро снизился на 31,99 коп., составив 63,62 руб.

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