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Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 31 коп.
24 январь 2017 (15:13)
УрБК, Москва, 24.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января. Курс долл. США снизился на 28,66 коп., до 59,21 руб. Курс евро снизился на 31,99 коп., составив 63,62 руб.
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