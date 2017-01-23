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Омское предприятие НПК «Уралвагонзавод» начало выпускать продукцию для энергетики
23 январь 2017 (15:56)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2017. В конце 2016 года Омский завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш, входит в ПАО «НПК «Уралвагонзавод») получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.
Как сообщает пресс-служба корпорации, такое разрешение открыло перед предприятием новые возможности сотрудничества с представителями энергетической отрасли страны.
«Для обеспечения полного цикла изготовления продукции для атомных и тепловых станций разработаны мероприятия, включающие серьезную подготовку производства, в том числе участков карбонитрации, химического никелирования, ультразвукового контроля сварных соединений корпусных деталей, а также проведение аккредитации центральной заводской лаборатории. Кроме того, в соответствии с требованиями Федеральной службы по атомному надзору осуществлена аттестация технологии, специалистов и используемого оборудования. Все это позволит предприятию осуществлять технологическую подготовку производства и изготовление деталей с минимальным участием сторонних организаций и самостоятельно вести многоступенчатый контроль качества изделий на каждом этапе», — приводятся в сообщении слова главного металлурга Омсктрансмаша Павла Михайлова.
Первая партия продукции — охладители пара DN 100 и DN 250 — в рамках освоения предприятием нового сектора гражданской продукции была отправлена заказчику 13 января. Данные изделия изготовлены для нужд нефтеперерабатывающего производства. При их изготовлении предъявляются повышенные требования к материалам и комплектующим, так как данные пароохладители должны выдерживать температуру нагрева до 250 градусов Цельсия и давление до 0,85 МПа.
Как сообщает пресс-служба корпорации, такое разрешение открыло перед предприятием новые возможности сотрудничества с представителями энергетической отрасли страны.
«Для обеспечения полного цикла изготовления продукции для атомных и тепловых станций разработаны мероприятия, включающие серьезную подготовку производства, в том числе участков карбонитрации, химического никелирования, ультразвукового контроля сварных соединений корпусных деталей, а также проведение аккредитации центральной заводской лаборатории. Кроме того, в соответствии с требованиями Федеральной службы по атомному надзору осуществлена аттестация технологии, специалистов и используемого оборудования. Все это позволит предприятию осуществлять технологическую подготовку производства и изготовление деталей с минимальным участием сторонних организаций и самостоятельно вести многоступенчатый контроль качества изделий на каждом этапе», — приводятся в сообщении слова главного металлурга Омсктрансмаша Павла Михайлова.
Первая партия продукции — охладители пара DN 100 и DN 250 — в рамках освоения предприятием нового сектора гражданской продукции была отправлена заказчику 13 января. Данные изделия изготовлены для нужд нефтеперерабатывающего производства. При их изготовлении предъявляются повышенные требования к материалам и комплектующим, так как данные пароохладители должны выдерживать температуру нагрева до 250 градусов Цельсия и давление до 0,85 МПа.
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