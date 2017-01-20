Свердловская область продолжит жить в долг

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко заявила, что в 2017 году регион намерен взять взаймы 10 млрд руб. Речь идет о выпуске государственных облигаций и новых кредитах в коммерческих банках. Это может привести к значительному росту госдолга Свердловской области, который на 1 ноября 2016 года достиг 60,55 млрд руб.Отметим, что в последние годы бюджет Среднего Урала является дефицитным. По итогам 2016 года показатель составил 14,6 млрд руб. Согласно принятому бюджету на 2017 год, дефицит предполагается на уровне 9,1 млрд руб. В связи с этим свердловские власти будут вынуждены занимать средства у банков и инвесторов.«Мы подготовили шесть постановлений, которые необходимы для успешной реализации бюджета на 2017 год и плановый период. В частности, проект о привлечении в областной бюджет банковских кредитов, а также об установлении предельного объема выпуска государственных облигаций», — рассказала Галина Кулаченко.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что проблема государственного долга российских регионов связана с большими социальными обязательствами, которые взяла на себя российская власть.«Выполнение многих указов президента Владимира Путина было возложено на региональные бюджеты. Соответственно, в текущей экономической ситуации их реализация заметно осложнилась. Сейчас многие предприятия сокращают объемы производства. Получается, что социальные обязательства растут, а налоговая база сжимается. Из-за этого увеличивается государственный долг российских регионов», — считает Григорий Вахитов.По данным регионального министерства финансов, в 2014 году расходы на социальную политику Свердловской области составили 40,1 млрд руб., в 2015 году — 42,2 млрд руб., в новом бюджете на 2017 год — 44,5 млрд руб.Как отмечают эксперты, региональные власти изменили стратегию погашения госдолга. С 2012 года они это делали исключительно за счет получения займов в коммерческих банках, которые затем перекредитовывались федеральными властями под более низкие процентные ставки. В конце 2016 года чиновники решились использовать еще один финансовый инструмент — выпуск государственных облигаций Свердловской области.В последний раз гособлигации размещались еще при бывшем губернаторе Среднего Урала Александре Мишарине в 2011-2012 году. Общая сумма займов составила 6 млрд руб. В декабре 2016 года были полностью погашены облигации, выпущенные в 2011 году (под 8,77%). В конце 2017 году областные власти должны расплатиться с займами за 2012 год (под 7,95%).17 ноября 2016 года региональные чиновники после долгого перерыва успешно разместили на ММВБ восьмилетние гособлигации на 5 млрд руб. (под 9,8%). В 2017 году предполагается выпустить новую серию ценных бумаг.Финансовый аналитик Константин Селянин считает, что изменение стратегии областных чиновников связано с возможной нехваткой федеральных денег для субсидирования коммерческих кредитов.«Вряд ли у Москвы будет возможность выделить значительные финансовые средства на поддержку регионов. 2017 год будет заключительным в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Лишних денег ни у кого нет. Все будет брошено на завершение работ», — полагает Константин Селянин.Григорий Вахитов отмечает, что при определенных условиях выпускать государственные облигации заметно выгоднее, чем занимать у коммерческих банков. Как правило, у них заметно ниже процентная ставка.«Облигации — более гибкий финансовый инструмент. Однако для того, чтобы их выпускать, необходимо соблюдать определенные требования. Если инвестиционное сообщество не готово покупать именно эти бумаги, то они легко могут остаться невостребованными. В этом случае регион надолго потеряет возможность выходить на долговой рынок. Кредиты — это более «кулуарный» инструмент. Когда необходимо договариваться с коммерческими банками», — рассказал Григорий Вахитов.Таким образом, существует риск, что спрос на облигации Свердловской области, выпущенные в 2017 году, окажется ниже предложения. Если это произойдет, то региональным властям для покрытия дефицита бюджета снова придется делать ставку на коммерческие банки. При отсутствии федеральных субсидий это приведет к наращиванию объемов государственного долга.