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Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро вырос на 5 коп.
17 январь 2017 (14:46)
УрБК, Москва, 17.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 18 января. Курс долл. США снизился на 20,52 коп., до 59,4 руб. Курс евро вырос на 5,56 коп., составив 63,28 руб.
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