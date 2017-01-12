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Свердловского депутата Карапетяна за отказ от медосвидетельствования лишили водительских прав

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района Екатеринбурга Юлия Денисова признала депутата Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на 1 год и 7 месяцев.



Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.



Напомним, по данным ГИБДД, 10 декабря 2016 года примерно в 5.45 в Екатеринбурге на улице Челюскинцев нарядом патрульной службы был замечен автомобиль Mercedes, на котором были установлены номерные знаки иностранного государства, что вызвало подозрение. Данный автомобиль был остановлен, при проверке у водителя попросили документы на автомобиль. Вместо водительских документов человек, который был за рулем, показал удостоверение депутата Законодательного собрания Свердловской области, выписанное на фамилию Карапетян. Другие документы водитель предъявить отказался.



При общении с данным водителем у инспектора возникло подозрение, что мужчина находится в алкогольном опьянении, так как от него исходил сильный запах спиртного. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

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