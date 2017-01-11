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Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро снизился на 2 коп.

11 январь 2017 (16:35)

УрБК, Москва, 11.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 12 января. Курс долл. США вырос на 20,81 коп., до 60,16 руб. Курс евро снизился на 2,61 коп., составив 63,52 руб.

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