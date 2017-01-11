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Фонд национального благосостояния за 2016 год в рублях сократился на 17%
11 январь 2017 (09:07)
УрБК, Москва, 11.01.2017. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2016 год в рублях сократился на 17%, до 4,359 трлн руб., в долларах США — вырос на 0,2%, до 71,87 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Минфина РФ.
При этом на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России по данным на 1 января 2017 года размещено 19,51 млрд долл. США, 20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке размещено 198,23 млрд руб. и 6,25 млрд долл. США.
В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения инвестировано 3 млрд долл. США средств ФНБ; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 112,63 млрд руб. и 4,11 млрд долл. США; в привилегированные акции банков — 278,99 млрд руб.
Кроме того, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных правительством, по состоянию на 1 января 2017 года размещено 164,43 млрд руб.
При этом в декабре 2016 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов в сумме 2,91 млрд руб., что эквивалентно 0,05 млрд долл. США; на депозитах во Внешэкономбанке — в сумме 1,84 млрд руб., что эквивалентно 0,03 млрд долл. США.
При этом на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России по данным на 1 января 2017 года размещено 19,51 млрд долл. США, 20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке размещено 198,23 млрд руб. и 6,25 млрд долл. США.
В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения инвестировано 3 млрд долл. США средств ФНБ; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 112,63 млрд руб. и 4,11 млрд долл. США; в привилегированные акции банков — 278,99 млрд руб.
Кроме того, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных правительством, по состоянию на 1 января 2017 года размещено 164,43 млрд руб.
При этом в декабре 2016 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов в сумме 2,91 млрд руб., что эквивалентно 0,05 млрд долл. США; на депозитах во Внешэкономбанке — в сумме 1,84 млрд руб., что эквивалентно 0,03 млрд долл. США.
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