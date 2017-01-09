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Завершено расследование дела о падении крана на улице Куйбышева в Екатеринбурге
9 январь 2017 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. Завершено расследование дела о падении крана на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть человека» предъявлено 40-летнему мужчине.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, обвиняемый являлся в одной из коммерческих организаций лицом, ответственным за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии. Он ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана на строительной площадке, расположенной по улице Куйбышева в Екатеринбурге, и не проверил его техническое состояние.
«В результате 26 февраля 2016 года на строительной площадке произошел трагический инцидент при разгрузке поддонов с кирпичом при помощи указанного крана. Когда стрела крана возвращалась без груза от строящегося объекта в сторону двора постройки, произошло падение верхней части крана на промышленную площадку объекта. Находившийся в кабине машинист крана получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища, конечностей и скончался от полученных повреждений», — сказано в сообщении.
Кроме того, в результате произошедшего собственнику указанного крана причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму более 10 млн руб.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 26 февраля 2016 года по улице Куйбышева в районе строящегося объекта произошло обрушение стрелы башенного крана на жилой дом на ул. Сакко и Ванцетти. В результате инцидента погиб крановщик.
По данным Ростехнадзора, причинами аварии послужили сразу несколько факторов. В частности, болты крепления опорно-поворотного устройства (ОПУ) крана разрушились из-за несоблюдения требований промышленной безопасности в ходе эксплуатации и ремонта. Часть болтов крепления ОПУ вообще отсутствовала, а само поворотное устройство при таком износе нельзя было эксплуатировать.
Кроме того, при проведении ремонта крана его владельцы (ООО «КРАНСИТИ») не согласовали работы с производителем. Помимо этого, после проведенного ремонта снятые болты крепления ОПУ не были заменены на новые, а из установленных не все были закреплены впоследствии с необходимым усилием, что не исключает слишком сильную затяжку болтов.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, обвиняемый являлся в одной из коммерческих организаций лицом, ответственным за поддержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии. Он ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана на строительной площадке, расположенной по улице Куйбышева в Екатеринбурге, и не проверил его техническое состояние.
«В результате 26 февраля 2016 года на строительной площадке произошел трагический инцидент при разгрузке поддонов с кирпичом при помощи указанного крана. Когда стрела крана возвращалась без груза от строящегося объекта в сторону двора постройки, произошло падение верхней части крана на промышленную площадку объекта. Находившийся в кабине машинист крана получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища, конечностей и скончался от полученных повреждений», — сказано в сообщении.
Кроме того, в результате произошедшего собственнику указанного крана причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму более 10 млн руб.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 26 февраля 2016 года по улице Куйбышева в районе строящегося объекта произошло обрушение стрелы башенного крана на жилой дом на ул. Сакко и Ванцетти. В результате инцидента погиб крановщик.
По данным Ростехнадзора, причинами аварии послужили сразу несколько факторов. В частности, болты крепления опорно-поворотного устройства (ОПУ) крана разрушились из-за несоблюдения требований промышленной безопасности в ходе эксплуатации и ремонта. Часть болтов крепления ОПУ вообще отсутствовала, а само поворотное устройство при таком износе нельзя было эксплуатировать.
Кроме того, при проведении ремонта крана его владельцы (ООО «КРАНСИТИ») не согласовали работы с производителем. Помимо этого, после проведенного ремонта снятые болты крепления ОПУ не были заменены на новые, а из установленных не все были закреплены впоследствии с необходимым усилием, что не исключает слишком сильную затяжку болтов.
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