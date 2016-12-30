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В Свердловской области создана межведомственная комиссия по инвестиционным контрактам
30 декабрь 2016 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. Правительство Свердловской области распорядилось о создании межведомственной комиссии по оценке возможности заключения инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Согласно документу, комиссию возглавит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, его заместителем станет министр инвестиций и развития региона Дмитрий Нисковских. Также в комиссию включены секретарь и 13 участников, восемь из которых не являются госслужащими, а потому могут и отказаться войти в нее.
Согласно документу, комиссию возглавит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, его заместителем станет министр инвестиций и развития региона Дмитрий Нисковских. Также в комиссию включены секретарь и 13 участников, восемь из которых не являются госслужащими, а потому могут и отказаться войти в нее.
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