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В Уругвае задержаны двое россиян

В Уругвае задержали двоих россиян, подозреваемых в мошенничестве при игре в казино. Об этом сообщает Diario El Pais со ссылкой на министерство внутренних дел страны.



Инцидент произошел в казино отеля Conrad, расположенной в городе Пунта-дель-Эсте на юге страны. В правоохранительные органы поступила жалоба о том, что мужчины пытались обмануть казино при игре в покер.



Как отмечается, один из игроков при помощи скрытой видеокамеры снимал карты в момент их раздачи. Его сообщник, находившийся в гостиничном номере, смотрел запись и передавал необходимую информацию сидящему за столом. Таким образом подельникам удалось выиграть около 20 тыс. долл. США.

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