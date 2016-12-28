Дайджест
В Уругвае задержаны двое россиян
28 декабрь 2016 (17:13)
В Уругвае задержали двоих россиян, подозреваемых в мошенничестве при игре в казино. Об этом сообщает Diario El Pais со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
Инцидент произошел в казино отеля Conrad, расположенной в городе Пунта-дель-Эсте на юге страны. В правоохранительные органы поступила жалоба о том, что мужчины пытались обмануть казино при игре в покер.
Как отмечается, один из игроков при помощи скрытой видеокамеры снимал карты в момент их раздачи. Его сообщник, находившийся в гостиничном номере, смотрел запись и передавал необходимую информацию сидящему за столом. Таким образом подельникам удалось выиграть около 20 тыс. долл. США.
Инцидент произошел в казино отеля Conrad, расположенной в городе Пунта-дель-Эсте на юге страны. В правоохранительные органы поступила жалоба о том, что мужчины пытались обмануть казино при игре в покер.
Как отмечается, один из игроков при помощи скрытой видеокамеры снимал карты в момент их раздачи. Его сообщник, находившийся в гостиничном номере, смотрел запись и передавал необходимую информацию сидящему за столом. Таким образом подельникам удалось выиграть около 20 тыс. долл. США.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Британскому иллюзионисту запретили играть в казино
- В ТЦ «Антей» выявлено нелегальное казино
- В Екатеринбурге ликвидировано казино, работавшее под вывеской Государственного унитарного предприятия
- В Екатеринбурге пресечена деятельность подпольного казино в здании отеля «Вознесенский»
- В развлекательном центре «Зеркальный» в Екатеринбурге пресечена деятельность подпольного казино
Loading...