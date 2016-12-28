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Трактор ЧТЗ в чукотский поселок доставили вертолетом

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Челябинский тракторный завод по заказу муниципального предприятия «Айсберг» отгрузил в Чукотский автономный округ четыре бульдозера Б10М.6100. Об этом сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».



Как рассказал начальник дальневосточного отдела продаж заводской службы сбыта Антон Соколов, бульдозеры на железнодорожных платформах доставили во Владивосток, оттуда на корабле — в поселок Лаврентия, где их и получило муниципальное предприятие.



Заказчик распределил машины по четырем поселкам, в которых их уже ждали местные коммунальщики. Три трактора к месту своей «постоянной приписки» попали сравнительно быстро. А вот четвертому, которому предстояло трудиться в отдаленном поселке Нешкан, где живут оленеводы и охотники, пришлось «научиться летать».



Поселок оленеводов находится в 270 км от Лаврентия. Доставить туда бульдозер можно было только на вертолете. В качестве перевозчика выступил МИ-26, на сегодняшний день самый большой в мире серийный вертолет, способный перевозить 20 тонн груза. На борт воздушного грузовика челябинский трактор заехал своим ходом по трапу, ведущему в открытый грузовой отсек. Снятый бульдозерный отвал в вертолет погрузили отдельно. В результате бульдозер благополучно доставили эксплуатационникам.



Машина теперь используется на самых разных работах — на перемещении угля для котельной, отсыпке и расчистке дорог, а также как тягач для транспортировки саней с грузом. Исправно трудятся и другие челябинские бульдозеры. Все четыре машины — с поворотными отвалами, оснащены дополнительными отопителями в кабине, двойными стеклопакетами.

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