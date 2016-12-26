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«Стокманн» в Екатеринбурге оштрафовали за многочисленные нарушения санитарного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. В Екатеринбурге ЗАО «Стокманн» было оштрафовано на 385 тыс. руб. за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.



В частности, при покупке обуви покупателю вручалась «Памятка по выбору, уходу и эксплуатации обуви покупателю», содержащая условия, ущемляющие установленные законом права потребителей (часть 1 статьи 14.8 КоАП РФ). Также была допущена продажа товаров без четко оформленных ярлыков-ценников, с указанием неправильного наименования товара.



Кроме того, в торговом центре продавались товары с недостоверной, двойной информацией, не обеспечивающей возможность правильного выбора и вводящей в заблуждение потребителя: о составе сырья в материале, используемого для производства товара.



Информация на реализуемой продукции не обеспечивала возможность правильного выбора относительно размера изделия. Сотрудникам Управления Роспотребнадзора не была представлена товарно-транспортная документация на более чем 50 различных наименований товара.



Руководством организации было допущено несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения.



Кроме того, предприятием не разработана и не утверждена в установленном порядке программа производственного контроля, соответственно, не осуществляются мероприятия по проведению производственного контроля; не проводятся мероприятия по вакцинопрофилактике против дифтерии, клещевого энцефалита, гепатита В, кори, краснухи среди работников.



По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административных штрафов на общую сумму 385 тыс. руб.

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