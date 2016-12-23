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Таможенный пост «Малахит» в Екатеринбурге перечислил в федеральный бюджет 41 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Специализированный таможенный пост Екатеринбургской таможни «Малахит» в 2016 году перечислил в федеральный бюджет 41 млн руб. таможенных платежей.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, в 2016 году таможенная стоимость товаров, оформленных на «Малахите», составила 585,268 млн долл. США, а вес — почти 79 тыс. т.



Количество оформленных постом деклараций на товары составило 256 штук: из них 19 — на ввоз, 237 — на вывоз товара.



В основном, таможенное оформление на специализированном посту осуществляют участники внешнеэкономической деятельности, занимающиеся добычей сырья, его переработкой, а также производством продукции из драгоценных металлов, такие как: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (Верхняя Пышма, Свердловской области), АО «Красноярский завод по обработке цветных металлов» (Красноярск), ЗАО «Чистые технологии» (Ижевск); ЗАО «Серебро Магадана» (Магадан), ЗАО ПКФ «Эрми» (Екатеринбург), ООО «Золоторудная компания «Майское» (Чукотский АО); ООО «Рута Лоджистикс» (Екатеринбург), ООО «Валенторский медный карьер» (Приморский край), ООО «Платэкс» (Екатеринбург).



В 2016 году появились и новые участники ВЭД: ООО «Эксперт-Даймонд», Екатеринбург (временный вывоз и реимпорт ювелирных изделий), ООО «ЕЗОЦМ-Трейд», Верхняя Пышма (вывоз в Германию смеси керамической из отработанных катализаторов) и ООО «Грань-Экспо», Асбест (вывоз ювелирных изделий в Гонконг).



По результатам проверочных мероприятий нарушений выявлено не было, административные дела в 2016 году не возбуждались.



Таможенный пост Екатеринбургской таможни «Малахит» является одним из пяти таможенных постов на территории России, имеющих компетенцию по таможенному декларированию драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них, а также сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Официально регион его деятельности включает территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Но поскольку он является единственным, территориально приближенным к предприятиям не только Урала, Сибири, но и Дальнего Востока, то таможенное оформление своих специфических товаров они предпочитают осуществлять именно здесь. А штатная численность поста — всего пять человек.

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