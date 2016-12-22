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На Качканарском ГОКе внесли изменения в коллективный договор на 2017 год

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. На Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) приняли соглашение о внесении изменений в коллективный договор на 2017 год. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



«Все условия коллективного договора в 2016 году выполнены. Реализованы в полном объеме все социальные программы и мероприятия по улучшению условий труда. На сегодняшний день взятые на себя обязательства по денежным выплатам каждому работнику исполнены», — говорится в сообщении.



В 2017 году на комбинате запланирована индексация базового размера заработной платы, две единовременные выплаты каждому работающему, сохранение существующей доплаты к отпуску. Выплата тринадцатой зарплаты будет зависеть от результатов работы комбината и дивизиона «Урал» в 2017 году.



На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда будет выделено более 39 млн руб. Также для снижения уровня травматизма на комбинате продолжатся программы алко- и наркотестирования.



Новая редакция коллективного договора предполагает продолжение всех социальных программ. Льготы и социальные выплаты, компенсации работникам, задействованным во вредных условиях труда, будут сохранены в полном объеме.



«Помимо прочего ЕВРАЗ КГОК продолжит страховать работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, будет развивать программу добровольного медицинского семейного страхования, по условиям которой часть взносов оплачивает комбинат. Продолжит реализацию программы компенсации процентов по ипотечным кредитам и финансирование программ поддержки молодых сотрудников и ветеранов», — сообщили в ЕВРАЗе.

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