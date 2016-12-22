Кризис заставит девелоперов снизить себестоимость

До начала кризиса в Екатеринбурге активно распространялся миф о высокой рентабельности строительного бизнеса. Тогда звучали предположения, что доходность от реализации одного девелоперского проекта может достигать 200-300%. Застройщики активно опровергали эти слухи и говорили, что средняя рентабельность составляет 15-20%. В последние два года ситуация заметно ухудшилась. Из-за падения стоимости квадратного метра в новостройках и роста затрат при строительстве рентабельность многих проектов стала стремиться к нулю. Некоторые жилые комплексы превратились в настоящий балласт для свердловских девелоперов, который в будущем может опустить их на самое «дно».Отметим, что на протяжении всего 2016 года в Екатеринбурге не прекращались дискуссии между застройщиками и экспертным сообществом. Свердловские девелоперы старательно пытались убедить общественность, что работают на грани рентабельности, поэтому снижение цен на новостройки в уральской столице невозможно. Звучали заявления, что стоимость новостроек в Екатеринбурге в краткосрочной перспективе будет только расти.«Жилье, которое сейчас закладывается с нуля, имеет совсем другую себестоимость чем то, которое возводили несколько лет назад. Металлы, инженерные системы, которые мы покупаем за валюту, стоят совсем другие деньги», — заявил региональный директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР» на Урале Руслан Музафаров.Действительно, в последние годы рентабельность строительного бизнеса заметно снизилась. С 2014 года стоимость одного квадратного метра в новостройках Екатеринбурга подешевела на 5-10% (без учета различных скидок, акций и бонусов). Между тем коммунальные и транспортные расходы предприятий стройиндустрии при производстве продукции ежегодно дорожают на 5-15%. Это означает, что каждый год рентабельность застройщиков и производителей стройматериалов неуклонно снижается. Проект, который еще в 2015 году казался прибыльным, в 2016 году вполне мог стать убыточным.«Мнение о космической рентабельности строительной отрасли, мягко говоря, не актуально. Сегодня доходность предприятий стройиндустрии стала очень низкой. Условно говоря, если я раньше закупала арматуру за 20 тыс. руб. за т, сейчас она выросла до 40 тыс. руб. за т. Я не могу переложить дополнительные расходы на плечи покупателей. Мы видим тенденции на рынке. Цены на жилье продолжают снижаться», — сообщила исполнительный директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вера Белоус.Таким образом, экспертное сообщество опровергло тезис застройщиков о том, что рост себестоимости производства автоматически приводит к повышению цены жилья. Никакой закономерности не прослеживается.В настоящее время покупатели новостроек просто не готовы к увеличению цен. Стагнация рынка может продлиться до 2019-2020 годов. Поэтому у свердловских застройщиков есть только одна возможность остаться на плаву — снижать себестоимость строительства. В противном случае рано или поздно все девелоперские проекты станут убыточными.«Низкая рентабельность заставляет стройиндустрию задумываться о новых высокотехнологичных способах строительства и поиске оптимальных способов продажи», — заявила Вера Белоус.Подобного мнения придерживается новый министр строительства Свердловской области Михаил Волков.«Я вижу скрытые резервы. Застройщикам жизненно необходимо снизить себестоимость. Для этого они должны внедрять самые современные технологии. Нужно садиться за стол переговоров с девелоперами и убеждать их не пытаться выйти из кризиса старыми методами, а искать новые. Может быть, им имеет смысл уходить в хай-тек. Только в этом случае можно ждать каких-то позитивных результатов. Насколько конкретно застройщики могут снизить себестоимость — пока непонятно. Для того, чтобы определить эту цифру, необходимо проводить с ними предметные консультации», — рассказал Михаил Волков.Очевидно, что девелоперы, которые в ближайшие годы не смогут снизить себестоимость своих проектов, понесут большие убытки и могут уйти с рынка. Однако внедрение новых технологий требует больших инвестиций. Далеко не факт, что свердловские застройщики смогут найти эти деньги в условиях экономического кризиса.