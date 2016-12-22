НПК «Уралвагонзавод» выполнила гособоронзаказ 2016 года

ПАО «НПК «Уралвагонзавод» завершило выполнение гособоронзаказа, запланированного на 2016 год. В портфеле корпорации было 90 государственных контрактов. В войска поставлено свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Более того, в этом году УВЗ разработало стратегию развития до 2025 года, согласно которой холдинг начинает наращивать выпуск гражданской продукции. Итогом реализации данной стратегии станет годовой объем выручки в размере 300 млрд руб.НПК «Уралвагонзавод» успешно справилась с гособоронзаказом. Всего в текущем году корпорация выполняла свыше 90 государственных контрактов, более 70% из которых — долгосрочные.В 2016 году в интересах Министерства обороны РФ предприятиями УВЗ проведено более 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставлено в войска свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.В целях поддержания высокого уровня боеготовности воинских частей России специалистами предприятий НПК проведено сервисное обслуживание более 800 единиц техники непосредственно в войсках.Кроме того, в 2016 году корпорация УВЗ поставила на производство 7 образцов вооружения. Это прежде всего танк Т-72Б3 глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем.Впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.«На протяжении последних шести лет УВЗ своевременно выполняет государственный оборонный заказ, а по некоторой номенклатуре — досрочно. Корпорация вносит значительный вклад в реализацию плана Вооруженных Сил Российской Федерации по обеспечению воинских частей и подразделений современным вооружением», — сообщили в пресс-службе корпорации.В холдинге отмечают, что основным залогом успешного достижения таких показателей стала организация тесного сотрудничества и взаимодействия с руководством Министерства обороны России по ключевым стратегически важным проблемам государственного оборонного заказа. Заключение долгосрочных государственных контрактов и повышение уровня их авансирования позволило реализовать принцип перспективного планирования производства на ближайшую и среднесрочную перспективу, оптимизировать финансовые ресурсы и затраты, добиться необходимого результата.Также на этой неделе стало известно, что входящий в корпорацию Омский завод транспортного машиностроения получил экспертное заключение, дающее право проводить аттестацию испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.В связи с этим начата подготовка к модернизации существующих стендов для испытаний изготавливаемых узлов и агрегатов на прочность, герметичность, воздействие повышенных температур и прочие показатели, а также имитации реальных условий эксплуатации в соответствии с современными требованиями государственных стандартов.АО «Омсктрансмаш» стало первым предприятием в составе корпорации УВЗ, получившим такое разрешение, и 55-м в стране. Экспертное заключение государственного научного метрологического института в перспективе позволит заводу значительно экономить время и средства, затрачиваемые на привлечение сторонних специализированных организаций с целью проведения первичной аттестации оборудования.Полученное заключение также позволяет проводить метрологическую экспертизу программ и методик аттестации нового испытательного оборудования, запускаемого в работу.Напомним, что в этом году корпорация представила стратегию развития до 2025 года, которая представляет собой реализацию следующего этапа развития корпорации — как диверсифицированного интегрированного холдинга.«Реализация следующего этапа развития выведет корпорацию на новый технологический уровень. Мы будем развивать продуктовый и технологический инжиниринг, создавать центры компетенций, наращивая кооперацию между предприятиями. Наша цель — увеличение выработки на одного сотрудника, повышение производительности труда и постановка на производство новой продуктовой линейки гражданской техники», — подчеркнул генеральный директор корпорации Олег Сиенко.Все это позволит достичь к 2025 году выручки в размере 300 млрд руб., при рентабельности по EBITDA в 19,7% и чистой прибыли в 24,5 млрд руб.