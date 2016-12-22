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За ноябрь россияне потратили на новые кроссоверы и внедорожники 79,16 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.12.2016. За ноябрь 2016 года россияне потратили на покупку новых кроссоверов и внедорожников 79,16 млрд руб., что примерно на 45% больше, чем за аналогичный период 2015 года (54,62 млрд руб.). Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Лидером по выручке с продаж в сегменте SUV авторынка РФ стал в ноябре японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200. От продаж этой модели в прошлом месяце было получено 4,392 млрд руб. (при реализации 1 тыс. 072 ед.).



С небольшим отставанием на втором месте находится Toyota Land Cruiser, показатель которого за отчетный период составил 4,391 млрд руб. (продано 1 тыс. 509 машин). Третье место занимает новый кроссовер Hyundai Creta, на продаже которого в ноябре удалось заработать 4,043 млрд руб. (реализовано 4 тыс. 099 таких авто).



Тот-5 среди моделей класса SUV по выручке с продаж составили также KIA Sportage (3,381 млрд руб.) и Toyota RAV4 (3,257 млрд руб.).



Отметим, что среди российских внедорожников по выручке от реализации в ноябре лидирует UAZ Patriot (1,254 млрд руб.), а следом за ним идет LADA Xray с показателем 1,163 млрд руб.

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