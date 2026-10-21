В Екатеринбурге врачи спасли беременную женщину с разрывом аневризмы мозга

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Врачи городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга спасли многодетную женщину на 29-й неделе беременности с разрывом аневризмы сосуда головного мозга. Медикам удалось остановить кровотечение и сохранить беременность, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

У Дианы Галактионовой произошел геморрагический инсульт, вызванный разрывом аневризмы. Женщина почувствовала сильную головную боль, у нее отказали ноги и потемнело в глазах.

Мультидисциплинарная команда больницы провела экстренную эндоваскулярную эмболизацию. Вмешательство выполнили без открытой операции на головном мозге: через бедренную артерию врачи ввели микроспираль, с помощью которой исключили поврежденный сосуд из кровотока. Это позволило остановить кровотечение и сохранить беременность.

«В Свердловской области помощь беременным с экстренной патологией оказывается именно в ГКБ № 40. Возможности многопрофильного стационара позволяют совместно выбрать тактику лечения с учетом состояния и матери, и ребенка. Наша главная задача — сохранить жизнь женщины и дать малышу шанс родиться», — отметил главный внештатный нейрохирург Минздрава Свердловской области и Минздрава РФ в УрФО, заместитель главного врача ГКБ № 40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.

Сейчас пациентка восстанавливается после лечения. Она планирует родить четвертого ребенка в перинатальном центре ГКБ № 40, где недавно обновили родовые залы.

Развитие системы медицинской помощи матерям и детям соответствует задачам национального проекта «Семья», направленного в том числе на поддержку семей с детьми и охрану материнства и детства.