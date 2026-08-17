Минцифры наделит РКС полномочиями госэкспертизы книг

УрБК, Москва, 17.08.2026. Минцифры РФ планирует наделить Экспертный центр при Российском книжном союзе полномочиями по проведению государственной экспертизы литературы на соблюдение законодательства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас специалисты центра анализируют книги по запросам государственных органов и издательств, однако их заключения носят рекомендательный характер и могут не учитываться правоохранительными органами или судами. Предполагается, что государственная аккредитация повысит статус экспертизы и позволит сформировать единый подход к проверке книг. В Российском книжном союзе считают, что это также снизит правовую и финансовую нагрузку на участников рынка.

Представители книжной отрасли ранее неоднократно указывали на сложность соблюдения всех законодательных ограничений, в том числе из-за невозможности проверять каждое издание на предмет возможных нарушений. При этом экспертиза Экспертного центра при РКС является платной, отмечает директор книжного магазина.

Ранее Анна Санина в интервью УрБК говорила о закрытии свего книжного магазина «Буквально» и о сложностях, с которыми книжные магазины сталкиваются при проверке литературы на соответствие законодательным ограничениям. По ее словам, магазины не могут физически прочитать каждую книгу и проверить ее содержание, при этом понятие пропаганды остается для участников рынка не вполне понятным. В результате, отмечала А. Санина, книги иногда приходится в срочном порядке снимать с продажи после того, как выясняется их несоответствие новым требованиям.