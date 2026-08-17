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Вчера09:30

УГМК-Застройщик в срок ввел в эксплуатацию жилой дом по ул. Белоглазова

ИАА «Уралбизнесконсалтинг» приводит уточняющую информацию о деятельности ГК «УГМК-Застройщик». 

Ранее редакцией упоминалось со ссылкой на портал ЕРЗ.РФ, что якобы вся построенная Застройщиком площадь -18 726 кв.м сдана с задержкой. Однако при тщательном изучении данных выяснилось, что фактически нарушений срока сдачи объектов допущено не было, речь шла о законном переносе срока ввода в эксплуатацию одного из объектов — двухсекционного 32-этажного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Владимира Белоглазова, д. 2е., при этом права участников долевого строительства не нарушались.

Срок передачи дольщиком квартир, обозначенный в проектной декларации, размещенной на портале НАШ.ДОМ.РФ, не менялся и не переносился.

В связи с выполнением Застройщиком обязательств перед участниками долевого строительства основания для начисления неустойки отсутствуют.

Текущий портфель строящихся проектов ГК «УГМК-Застройщик» на 01.07.2026 г. составляет свыше 138 000 кв. м жилой недвижимости, в т.ч 4 жилых комплекса и 11 многоквартирных домов. Показатель декларируемого срока ввода жилья по данным ЕРЗ.РФ составляет максимальные 5 баллов. Финансовые обязательства группы компаний исполняются в полном объеме, без нарушений.

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