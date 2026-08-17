В России пока не назначили ни одного оборотного штрафа за повторную утечку данных

УрБК, Москва, 17.08.2026. Роскомнадзор пока не назначил ни одной российской компании оборотный штраф за повторную утечку персональных данных. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер на дне открытых дверей Роскомнадзора 14 августа.

По его словам, ведомство составило 40 протоколов об административных правонарушениях по частям 1, 12–14 и 16 статьи 13.11 КоАП РФ. Эти нормы предусматривают штрафы за нарушения законодательства в сфере персональных данных в размере от 10 тыс. до 15 млн рублей.

При этом протоколов по части 15 статьи 13.11 КоАП РФ, предусматривающей оборотный штраф за повторную утечку данных, пока нет. Размер такого штрафа составляет от 1% до 3% выручки компании за предыдущий календарный год.

Ответственность за утечку персональных данных была ужесточена поправками в КоАП, принятыми в 2024 году и вступившими в силу в 2025 году.

«Все доводы различных экспертов и аналитиков, что принятие закона приведет к каким-то ужасным финансовым последствиям для компаний, оказались домыслами. Закон заработал так, как он и должен был заработать», — сказал М. Вагнер.