ГлавнаяНовости
Вчера13:13

В России пока не назначили ни одного оборотного штрафа за повторную утечку данных

УрБК, Москва, 17.08.2026. Роскомнадзор пока не назначил ни одной российской компании оборотный штраф за повторную утечку персональных данных. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер на дне открытых дверей Роскомнадзора 14 августа.

По его словам, ведомство составило 40 протоколов об административных правонарушениях по частям 1, 12–14 и 16 статьи 13.11 КоАП РФ. Эти нормы предусматривают штрафы за нарушения законодательства в сфере персональных данных в размере от 10 тыс. до 15 млн рублей.

При этом протоколов по части 15 статьи 13.11 КоАП РФ, предусматривающей оборотный штраф за повторную утечку данных, пока нет. Размер такого штрафа составляет от 1% до 3% выручки компании за предыдущий календарный год.

Ответственность за утечку персональных данных была ужесточена поправками в КоАП, принятыми в 2024 году и вступившими в силу в 2025 году.

«Все доводы различных экспертов и аналитиков, что принятие закона приведет к каким-то ужасным финансовым последствиям для компаний, оказались домыслами. Закон заработал так, как он и должен был заработать», — сказал М. Вагнер.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
25 сентября 202513:23

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
28 апреля 202613:23

Правительство РФ смягчит штрафы за несоблюдение квот на загрязняющие выбросы

УрБК, Москва, 28.04.2026. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за несоблюдение квот выбросов загрязняющих веществ, установленных для предприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с документом. Речь идет о проекте закона, который был одобрен Госдумой в первом чтении в 2024 году и вызвал возражения у РСПП. Оборотные штрафы для нарушителей в нем предложено исчислять в процентах от годовой выручки всей компании. За превышение квоты в пределах до 10%