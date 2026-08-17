Александр Олейников назначен заместителем главы СК по Свердловской области

Глава СКР потребовал доклад о нарушении водоснабжения в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в городе Кушва Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В адрес председателя Следственного комитета поступило официальное обращение, в котором сообщается, что несколько лет назад были выделены финансовые средства на реализацию проекта по строительству новой системы водозабора и водоочистки. Несмотря на это, в настоящее время в жилые помещения поступает вода, характеризующаяся аномальным цветом и наличием осадка. В результате