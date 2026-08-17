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Александр Олейников назначен заместителем главы СК по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Александр Олейников назначен заместителем руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Олейникова на новую должность назначил председатель Следственного комитета РФ А. Бастрыкин.

«В 2010 году А.А. Олейников окончил Курганский государственный университет. На следственной работе — с сентября 2010 года», — говорится в сообщении.

Глава свердловского управления СК Б. Францишко до назначения в Екатеринбург также работал в Курганской области.

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