Жителя Екатеринбурга обязали выплатить 20 тыс. руб. за использование Чебурашки и других героев «Союзмультфильма»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал 20 тыс. руб. с местного жителя за использование изображений персонажей мультфильмов на магнитных стендах для детского рисования. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 39-летний житель Екатеринбурга разместил на сайте детских товаров, зарегистрированном на его имя, информацию о продаже магнитных стендов с изображениями Чебурашки, Крокодила Гены, Винни-Пуха и Пятачка, Мальвины и паровозика из Ромашкова.

Правообладателями персонажей являются АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Они обратились в суд, указав, что изображения персонажей использовались без их разрешения. Права на соответствующие обозначения также охраняются в качестве товарных знаков.

В суде ответчик сообщил, что удалил спорный товар с сайта и в дальнейшем не намерен нарушать законодательство. При этом суд установил факт использования изображений без заключения соответствующего договора с правообладателями.

Суд признал действия ответчика нарушением исключительных прав и взыскал в пользу каждого из двух истцов по 10 тыс. руб. компенсации. Общая сумма выплат составила 20 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.