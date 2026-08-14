ГлавнаяНовости
14 августа 202617:45

Жителя Екатеринбурга обязали выплатить 20 тыс. руб. за использование Чебурашки и других героев «Союзмультфильма»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал 20 тыс. руб. с местного жителя за использование изображений персонажей мультфильмов на магнитных стендах для детского рисования. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 39-летний житель Екатеринбурга разместил на сайте детских товаров, зарегистрированном на его имя, информацию о продаже магнитных стендов с изображениями Чебурашки, Крокодила Гены, Винни-Пуха и Пятачка, Мальвины и паровозика из Ромашкова.

Правообладателями персонажей являются АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Они обратились в суд, указав, что изображения персонажей использовались без их разрешения. Права на соответствующие обозначения также охраняются в качестве товарных знаков.

В суде ответчик сообщил, что удалил спорный товар с сайта и в дальнейшем не намерен нарушать законодательство. При этом суд установил факт использования изображений без заключения соответствующего договора с правообладателями.

Суд признал действия ответчика нарушением исключительных прав и взыскал в пользу каждого из двух истцов по 10 тыс. руб. компенсации. Общая сумма выплат составила 20 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Скриншот из телеграм-канала сообщества «Чойс Екатеринбург»
28 июля 202616:47

Музей из Екатеринбурга оспорит использование изображения Шигирского идола на Уральском фестивале кофе

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Изображение Большого Шигирского идола использовали на дрип-пакетах, выпущенных в рамках коллаборации медиа «Чойс» и Уральского кофейного фестиваля, без получения разрешения правообладателя. Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера примет меры по правовой защите своих интересов, говорится в официальном комментарии музея, предоставленном УрБК. Ранее Уральский кофейный фестиваль и медиа «Чойс» представили серию дрип-пакетов с изображениями достопримечательностей и символов Урала. Одной из шести иллюстраций стал Шигирский идол. «Установлен факт
20 октября 202516:47

Житель Свердловской области оштрафован за пиратское использование Чебурашки

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2025. В Свердловской области суд обязал местного жителя выплатить 177 тыс. руб. за незаконное использование 3D-модели Чебурашки. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что иск подала компания «ВДБ Групп», которая владеет правами на графический образ популярного персонажа. «Мужчина продвигал, предлагал к продаже, перерабатывал и реализовывал образ Чебурашки, не имея никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование произведений графики», — уточнили в пресс-службе. Артемовский городской суд обязал нарушителя выплатить