Производители молока в Свердловской области готовятся поднять закупочные цены

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Производители молока в Свердловской области предлагают повысить закупочные цены на продукцию до 42 руб. за литр на фоне роста себестоимости производства. Об этом сообщил руководитель НП «Животноводы Урала» Виталий Дунин.

По его словам, себестоимость производства молока в регионе в этом году значительно выросла и продолжит увеличиваться из-за сложных условий заготовки кормов.

«Себестоимость выросла значительно, в этом году она еще вырастет, потому что заготовка кормов идет в очень тяжелых условиях, вместо сенажа готовим силос, это корм более низкого качества», — сказал В. Дунин.

Он отметил, что закупочная цена на молоко уже снизилась примерно на 10 руб. по сравнению с уровнем 2025 года. По словам В. Дунин, представители аграрного сообщества предлагают вернуть цену хотя бы к уровню 42 руб. за литр. При этом в 2025 году молоко закупалось по цене около 45 руб. за литр.

«Мы предлагаем хотя бы выйти на 42, потому что было 45 в 25-м году», — отметил В. Дунин.

По словам руководителя ассоциации, аграрии не понимают причин снижения закупочных цен, поскольку произведенное в регионе молоко полностью реализуется.

«Молоко все закупили, молоко все продали, молоко все область населения выпила и съела. Почему нельзя вернуться на эту цену — мы не понимаем. Весь наш агропромышленный комплекс не понимает почему. Нам говорят, что это региональная цена», — сказал В. Дунин.