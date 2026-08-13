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13 августа 202617:11

Бензин в Свердловской области подешевел почти на 1% за неделю

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Бензин в Свердловской области начал дешеветь после нескольких недель роста цен. За неделю стоимость наиболее востребованного АИ-92 снизилась на 1,1%, АИ-95 — также на 1,1%, об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Средняя цена литра АИ-92 на 10 августа составила 68,39 руб. Неделей ранее он стоил примерно на 0,8 руб. дороже. АИ-95 сейчас продается в среднем по 72,71 руб. за литр — его стоимость за неделю также снизилась примерно на 0,8 руб.

Несмотря на снижение, бензин остается дороже ряда других видов топлива. Литр дизельного топлива в среднем стоит 84,41 руб. За неделю оно подешевело на 0,9%. Бензин АИ-98 и выше, напротив, прибавил в цене 0,2% — до 95,84 руб. за литр.

Таким образом, снижение затронуло основные массовые марки бензина и дизельное топливо. При этом динамика разных видов топлива остается разнонаправленной: премиальный бензин продолжает дорожать.

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