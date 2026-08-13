ГК «КОРТРОС» отремонтировала 10 тыс. кв. м дорожек и 19 спортивных кортов в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») обновило около 10 тыс. кв. м дорожного и тротуарного покрытия, а также провело капитальное обновление 19 спортивных кортов в Академическом районе.

Основной объем работ пришелся на второй и пятый кварталы — территории, с которых в 2005 году начиналась застройка района. Перечень участков для обновления был сформирован по обращениям жителей: совместно с управдомами была составлена дорожная карта, в которой первыми отмечены зоны, требующие оперативного вмешательства.

Работы велись с приоритетом на социальные объекты: до 1 сентября основной объем был завершен, чтобы подходы к школам и детским садам были готовы к началу учебного года. Параллельно велось обновление спортивной инфраструктуры — на кортах заменили ограждения и покрытия. На волейбольных площадках обновлено песчаное покрытие, на футбольных и баскетбольных — выполнена отсыпка дресвой. Дополнительно заменены игровые сетки. Координацию работ и контроль качества обеспечивала управляющая компания «Академический».

«Академический — живой, развивающийся район, и инфраструктура в нем неизбежно подвергается нагрузке. Для нас важно не просто реагировать на обращения жителей, а опережать их: ремонтировать дорожки там, где они нужны в первую очередь, обновлять корты до начала активного сезона, готовить подходы к школам к 1 сентября. Комфорт и безопасность жителей — приоритет, который мы закладываем в работу с благоустройством на системной основе», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Летняя программа ремонта стала частью регулярной работы застройщика по поддержанию качества городской среды.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.