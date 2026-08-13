ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы и говядину

Андрей Тенишев о росте цен и работе ФАС

Цены растут, а ФАС не реагирует. Так ли это? Возможно, и так. Но даже если антимонопольная служба решила проверить причины роста цен на тот или иной товар и применить меры антимонопольного реагирования, то сделает она это не быстро. Какие инструменты есть для этого у антимонопольного органа? Традиционные — направление запросов, проведение проверок, возбуждение и рассмотрение антимонопольных дел, выдача предписаний и «оборотные» штрафы. Коммерческие и некоммерческие организации, федеральные и региональные органы власти, а также муниципалитеты обязаны представлять в антимонопольный орган по