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13 августа 202613:10

ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы и говядину

УрБК, Москва, 13.08.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценивает обоснованность оптово-отпускных цен, установленных крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС направила производителям запросы для анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации продукции, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Кроме того, ведомство запросило информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала 2026 года.

По итогам анализа представленных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

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