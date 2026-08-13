13 августа 202613:10
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы и говядину
УрБК, Москва, 13.08.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценивает обоснованность оптово-отпускных цен, установленных крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС направила производителям запросы для анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации продукции, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Кроме того, ведомство запросило информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала 2026 года.
По итогам анализа представленных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.